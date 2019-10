Snowpiercer: Bong Joon-ho mentì spudoratamente a Harvey Weinstein per avere il final cut

Nel corso della campagna promozionale intorno al suo ultimo film, il vincitore della Palma d'Oro Parasite, il regista Bong Joon-ho ha ricordato i tempi di Snowpiercer e della sua lotta per ottenere il final cut sulla pellicola.

Nel corso di un'intervista concessa a Vulture, infatti, il regista coreano ha raccontato un interessante aneddoto circa la produzione del suo esordio in lingua inglese, riguardante appunto le riprese e il montaggio di Snowpiercer, e del suo incontro con Harvey Weinstein noto per l'usanza di rimettere mano al montaggio dei suoi film. Il regista ricorda di avergli detto: "Wow, sei un genio. Tagliamo anche i dialoghi". Il colloquio portò poi a uno scontro tra i due su una particolare scena del film, tra l'altro uno dei preferiti del regista, quella in cui le guardie del treno eviscerano un pesce in modo tale da intimidire il gruppo di ribelli.

"Harvey odiava quella scena. Continuava a dire: 'Perché il pesce? Serve azione!'. In quel momento mi è venuto il mal di testa, che fare?, pensavo. Improvvisamente gli ho detto: 'Harvey, quella scena significa qualcosa per me. Qualcosa di personale. Mio padre era un pescatore. Sto dedicando questa scena a lui".

A quel punto Weinstein disse al regista che la famiglia è la cosa più importante del mondo e fece tenere la scena all'interno del montaggio finale del film. "Gli dissi, 'Grazie'. Ma era una fottuta bugia. Mio padre non è mai stato un pescatore".

In seguito a un primo positivo test-screening della sua versione svolto a Paramus in New Jersey, Bong Joon-ho ottenne da Weinstein il final cut della pellicola, visto che la versione di Weinstein aveva ottenuto un responso meno soddisfacente. La cosa non piacque al produttore che minacciò il regista di non distribuire la sua versione su territorio nazionale se non avesse fatto ulteriori tagli: "Forse era la sua punizione verso qualcuno che non faceva quello che comandava lui. Ma io ero molto felice della mia versione, già, Director's Cut. Fu tutto come una strana black comedy, se ne facessero un documentario sarebbe molto divertente".

Ricordiamo che Parasite, di cui potete già leggere la nostra recensione, sarà distribuito da Academy Two nelle sale italiane dal 7 novembre 2019.