Snow Ponies: Jon Bernthal, Evan Peters, Charlie Plummer e Josh Gad nel cast

Deadline riporta che Jon Bernthal (I Segreti di Wind River), Evan Peters (X-Men: Apocalypse), Charlie Plummer (Tutti i Soldi del Mondo) e Josh Gad (La Bella e la Bestia) saranno i protagonisti del film d'azione Snow Ponies.

Ad oggi si sa poco del progetto e ancor meno della trama, che dovrebbe raccontare la storia del lungo pericolo viaggio di sette personaggi incaricati di consegnare un misterioso pacchetto. Finora, comunque, gli esigui dettagli del soggetto e gli attori che ne faranno parte bastano a far ben sperare. Inoltre ricordiamo la presenza di Gerard Butler, che è entrato a far parte del progetto nel 2017.

Il film segnerà l'esordio alla regia di Darrin Prescott, regista di seconda unità di Baby Driver, Deadpool 2 e Black Panther. La sceneggiatura è stata scritta dall'autore di The Post, Pat Healy, ed è stata inclusa nella Black List del 2006. Sierra/Affinity gestirà le vendite internazionali del film all'American Film Market previsto per questa settimana. Tra le case di produzione coinvolte la 87Eleven, la Nickel City Pictures e la Entertainment One. Ankur Rungta e Vishal Rungta di Nickel City e David Leitch e Chad Stahelski della 87Eleven figurano come produttori esecutivi.

Bernthal sta attualmente girando Ford V Ferrari, e prossimamente sarà visto in Widows. Peters, star di American Horror Story, riprenderà il ruolo di Quicksilver in X-Men: Dark Phoenix.