Quella volta che Snoop Dogg ha fatto fumare erba alla mamma di Florence Pugh

Vi giuriamo che è tutto vero, perché quando si incontra Snoop Dogg evidentemente la cosa può andare in una sola direzione, anche se come protagonista c'è la mamma di Florence Pugh e una festa hollywoodiana.

Tutto è nato quando Florence Pugh è stata nominata all'Oscar per il suo ruolo in Piccole donne di Greta Gerwig, evento al quale ha portato anche i suoi genitori. Solitamente poi ci sono diversi after party a cerimonia conclusa, e l'attrice è andata a uno di questi proprio con loro.

Stando al racconto di Florence Pugh quindi sua mamma è sparita per un'ora e quando è tornata le ha detto di aver fumato erba proprio con Snoop Dogg, anche lui presente alla festa.

L'attrice poi ha rivisto il rapper anni dopo a un altro party, questa volta per Oppenheimer, e vedendolo gli ha detto, fingendo rabbia: "Tu hai fatto sballare mia mamma!". E la risposta di Snoop Dogg è stata: "Dov'è lei?" come a dire che si era trovato bene e avrebbe fumato di nuovo con la mamma di Florence Pugh. Tra l'altro ricordate il bluff di Snoop Dogg sullo smettere di fumare?

Non solo, ha anche voluto mandarle un video tramite Florence Pugh in cui le chiedeva dove fosse e che sentiva la sua mancanza. Evidentemente si sono divertiti molto durante quell'ora passata assieme.

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo ai prossimi film con Florence Pugh dopo Dune Parte 2.

