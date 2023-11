Snoop Dogg, l'annuncio più inaspettato:'Ho deciso di smettere di fumare'

Attraverso un post sui social il rapper e attore Snoop Dogg, conosciuto anche per la sua propensione al consumo di cannabis, ha annunciato di aver deciso di smettere di fumare. Una dichiarazione che ha stupito non poco i fan del rapper, diverse volte al centro dell'attenzione dei media proprio su questo argomento.

"Dopo molte considerazioni e conversazioni con la mia famiglia ho deciso di smettere di fumare. Per favore, rispettate la mia privacy in questo momento" ha dichiarato Snoop Dogg. Una dichiarazione piuttosto seriosa nei toni, abbinata ad un'immagine in bianco e nero del rapper e una firma, tanto che molti si sono chiesti se in realtà non si tratti semplicemente di uno scherzo.



"Sto aspettando il colpo di scena" ha commentato un fan, mentre un altro utente ha scritto:"Tra due giorni dirà che il suo account è stato hackerato".

Lo storico di Snoop Dogg sull'argomento è piuttosto corposo: nel 2021, agli MTV Movie Award fumò uno spinello mentre camminava sul red carpet e proprio nel business della cannabis la star ha diversi interessi.

Snoop Dogg dichiarò di fumare 81 canne al giorno e di avere un rollatore personale. Tuttavia, già all'inizio dell'anno il rapper anticipò la sua intenzione di smettere dopo esser diventato nonno; sapevate che Snoop Dogg ha un canale YouTube in cui canta canzoni per bambini?



"Essere nonno mi ha cambiato in molti modi. La cosa principale è preoccuparmi di come vivo, di come mi muovo, del tipo di persone con cui mi relaziono, perché voglio vedere i miei nipoti diventare grandi. L'unico modo in cui posso farlo è prendere misure precauzionali riguardo a come mi muovo, con chi esco, dove esco, cosa assumo, cosa sto assumendo. Sto facendo attività extracurriculari o sto facendo semplicemente quello che dovrei fare?".



A breve dovrebbe uscire il nuovo album di Snoop Dogg insieme a Dr. Dre.