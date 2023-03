SNL vs Oscar 2023: un nuovo sketch prende in giro lo schiaffo di Will Smith

In attesa degli Oscar 2023 che si terranno tra la notte del 12 e 13 Marzo, SNL (Saturday Night Live) ha organizzato uno sketch perfetto per l'occasione. Heidi Gardner e Marcello Hernandez si fingono i presentatori della 95° edizione. Tra gli ospiti, figura anche quello che sembra essere Mike Tyson.

O meglio, la versione interpretata da Kenan Thompson. Tale figura ha subito suscitato l'ilarità del pubblico, soprattutto per la sua parlata distintiva e per i numerosi riferimenti alle misure di sicurezza nella nuova edizione.

I tre comici fanno chiaramente riferimento all'infelice episodio degli Oscar 2022 dello schiaffo di Will Smith, gesto già in precedenza parodiato da SNL. Non a caso, nello sketch Kenan Thompson elenca le nuove misure di sicurezza (chiaramente fittizie): "quest'anno tutti i nominati hanno ricevuto un taser, tutte le sedie sono dotate di una pistola e Jimmy Kimmel un lanciafiamme".

Poi Heidi gli domanda: "Pensi che Will Smith stia pianificando un secondo attacco?", e l'attore che interpreta Tyson risponde così: "Sì, ci siamo preparati all'evenienza. Fortunatamente siamo riusciti a mettere un Air Tag nelle sue tasche, quindi sapremo dove sarà. Se si cambia i pantaloni, potrebbe trovarsi ovunque a quel punto".

Quest'anno sarà infatti Jimmy Kimmel a presentare gli Oscar. Potrete visionarli integralmente nel pomeriggio di domani, lunedì 13 Marzo. È disponibile inoltre la versione on demand su Sky, su NOW. Per concludere, vi lasciamo alle nostre valutazioni sui vincitori della 95° edizione degli Oscar.