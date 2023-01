SNL vedrà il ritorno di Eddie Murphy per la 4a volta? Per l'attore è un SÌ

Nel corso degli anni Saturday Night Live ha vantato una cerchia di attori esilaranti davvero numerosa, ma Eddie Murphy era decisamente una personalità che spiccava. Non a caso, l'attore è stato ospitato già tre volte nello show, e tornerebbe una quarta volta: Murphy l'ha affermato proprio poco fa ai Golden Globes.

"Assolutamente. Non vedo l'ora di tornarci di nuovo. Sarei tornato l'anno scorso, ma allora ero immerso dal lavoro per un film. Ma senza alcun dubbio ci tornerei. Sono contentissimo di averlo fatto in passato".

Così ha affermato Eddie Murphy durante la premiazione dei Golden Globes: l'attore ha infatti ricevuto il premio alla carriera Cecil B. DeMille Award. Nella stessa occasione l'attore ha anche ironizzato sullo schiaffo di Will Smith, mostrando che la sua carriera sarebbe stata tranquilla e prolifica proprio alla luce di un "modello definitivo: pagare le tasse, farvi gli affari vostri", senza mettersi mai "il nome della moglie nella vostra c***o di bocca".

Murphy è stato un membro del cast di SNL dal 1980 al 1984, alimentando la sua carriera con sketch esilaranti. Nel 2019 l'attore è tornato al Saturday Night Live, dopo ben 35 anni. Nel frattempo la carriera di Murphy ha visto film di grande successo come Una poltrona per due, ad esempio, diventato un must per ogni serata degna di considerarsi natalizia. Insieme a lui c'era anche Jamie Lee Curtis, una dei protagonisti di Everything Everywhere All At Once.