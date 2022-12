SNL, Keke Palmer conferma i rumor: è in attesa del suo primo figlio!

Ennesima cicogna in arrivo ad Hollywood! Durante il suo monologo introduttivo al Saturday Night Live l'attrice Keke Palmer ha confermato alcune indiscrezioni online riguardo una sua possibile gravidanza mostrando il proprio pancione sotto un lungo cappotto marrone.

L'attrice di Nope era stata protagonista negli ultimi mesi di una serie di discussioni tra i suoi fan riguardo un suo futuro immediato da mamma. Per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze, Keke Palmer ha deciso di annunciarlo in un modo che difficilmente il pubblico dimenticherà. L'attrice, alla sua prima conduzione del comedy show più famoso di sempre, ha approfittato della possibilità per svelare al mondo il suo "piccolo segreto".

Recentemente Keke Palmer ha parlato dei rumor riguardo un suo ingresso nell'MCU nei panni di Rogue, eroina interpretata nella saga Fox da Anna Paquin. L'attrice, durante la sua performance all'SNL ha affrontato con ironia anche il tema della gravidanza, presentandosi con un enorme cappotto marrone che potesse, in un certo senso, conservare l'effetto sorpresa nascondendo il pancione. "Stavo cercando così duramente di tenerlo nascosto perché ho un sacco di cose da fare. La gente continuava a venire da me, 'Congratulazioni' (...) Ma onestamente questa è stata la benedizione più grande e sono così eccitata ragazzi, diventerò mamma".

La Palmer ha continuato parlando anche della sua esperienza come attrice bambina e di quando, molto spesso gli sia capitato che la gente la idealizzasse e la vedesse sempre come una ragazzina, "Anche se alcune persone si sentono strane all'idea che io abbia un bambino perché ero un attrice bambina. Ma io voglio solo dire: ho 29 anni, sono cresciuta, faccio sesso, possiedo una casa, ho preso d'assalto la capitale il 6 gennaio. Sai, cose che fanno gli adulti" ha commentato ironica.

Riguardo il suo ingresso nel mondo Marvel continuano ad accavallarsi rumor ma senza alcun fondamento. In una incredibile fanart svela come sarebbe Keke Palmer come Rogue nel nuovissimo universo X-Men che i Marvel Studios starebbero progettando per i prossimi anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!