SNL 1975, anche Cooper Hoffman nel nuovo film del regista di Ghostbusters: Legacy

Cooper Hoffman si unisce al team del biopic su Saturday Night Live, SNL 1975. Nel progetto saranno presenti anche Gabriel LaBelle e Rachel Sennott. Il film èdiretto da Jason Reitman, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Gil Kenan.

Lo script di SNL 1975 si basa su una serie di interviste condotte da Reitman e Kenan con i membri del cast ancora in vita, tra autori e crew. Questa è la sinopsi di SNL 1975: L'11 ottobre 1975 una feroce troupe di giovani comici e autori ha cambiato per sempre la televisione. Questa è la storia vera di ciò che è successo quella sera dietro le quinte, nei momenti precedenti alla prima messa in onda del SNL. Il caso e la magia di una rivoluzione che per poco non è avvenuta, mentre si contavano in tempo reale i minuti fino alle famigerate parole "Live from New York, it's Saturxday Night".

Hoffman ha raggiunto la notorietà con la sua performance nei panni di Gary Valentine nel film di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza (qui la nostra recensione): un'interpretazione che non solo ha ricevuto il plauso quasi unanime della critica, ma anche diverse nomination ai Critics' Choice Awards e ai Golden Globe. L'attore farà parte anche di due film in uscita quest'anno: Wildcat diretto da Ethan Hawke, presentato in anteprima al Toronto Film Festival, e Old Guy dove Hoffman recita a fianco di Christoph Waltz. Sennott è conosciuta per il suo ruolo nel film indie Shiva Baby, ma è comparsa anche nella serie HBO The Idol, diretta da Sam Levinson, regista di Euphoria. Di recente ha co-scritto e co-prodotto la commedia Bottoms di Emma Seligman, di cui è anche protagonista.