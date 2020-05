Snitch L'infiltrato, la storia vera del padre eroe ha ispirato il film con The Rock

In ocassione del ritorno in TV di Snitch - L'Infiltrato, pellicola del 2013 diretta da Ric Roman Waugh che vede come protagonista Dwayne "The Rock" Johnson, ripercorriamo insieme l'incredibile storia vera di James Settembrino che ha ispirato le vicende del film.

Nel 1992, Joey Settembrino (figlio di James) a soli 18 anni si ritrova alle prese in un giro di droghe senza rendersene conto. "Un amico mi aveva chiesto se ero in grado di procurargli mille dosi di acido per lui" ricordò Joey in un'intervista con la PBS. "Ed ero un po’ scioccato dal fatto che me lo avesse chiesto, perché non avevo mai venduto droghe e non avevo mai comprato droghe da lui prima. Gli ho detto che avrei potuto farlo, ma che ci sarebbero voluti un paio di giorni".

Dopo essere stato arrestato, al ragazzo viene proposto di collaborare con la DEA per incastrare gli altri spacciatori e ridurre in questo modo la sua pena, ma lui rifiuta l'offera. Al suo posto si offre però il padre, convinto che lui non abbia niente a che fare con la droga, che accetta di infiltrarsi sotto copertura tra i criminali riuscendo così ad ottenere una riduzione della condanna per il figlio.

Il film, che ricordiamo comprendere nel cast anche Barry Pepper, Jon Bernthal, Michael Kennet Williams e Susan Sarandon, sarà trasmesso in prima serata su Rai Movie alle ore 21.10. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Snitch - L'infiltrato.