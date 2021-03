Sniper Elite, il videogame diventerà un film: il regista sarà Brad Peyton

Stando a quanto riporta Variety, il regista Brad Payton è pronto ad affrontare un nuovo adattamento da videogame dopo Rampage - Furia Animale. Stavolta dirigerà Sniper Elite, celebre franchise di Rebellion ambientato nella seconda guerra mondiale. Lo sparatutto diventerà un thriller d'azione, incentrato su due personaggi principali.

Il protagonista è un soldato alleato, impegnato in una caccia all'uomo per le strade di Londra alla ricerca di un killer nazista incaricato di uccidere il premier britannico Winston Churchill.

La sceneggiatura di Sniper Elite è scritta da Gary Graham (A Garden at the End of the World). I produttori del progetto sono Jean-Julien Baronnet di Marla Studios (Assassin's Creed) e Jason Kingsley, CEO di Rebellion Developments.

Secondo lo slogan del franchise di videogame, "un proiettile può cambiare la storia", e l'adattamento cinematografico è descritto come una via di mezzo tra Sherlock Holmes e The Bourne Identity. I due antagonisti si aggireranno in una città su cui piovono bombe, e l'eroe dovrà scegliere tra il destino della guerra e affrontare il suo segreto più nascosto.

"C'è così tanta tensione e carattere in questa storia, c'è tutto il potenziale per un'azione tesa ed emozionante" ha dichiarato Brad Peyton. "Ciò che sorprende di Sniper Elite è la sua attenzione alla strategia, ma anche i divertenti e incredibili colpi di scena."

Per altri approfondimenti sulla carriera di Brad Peyton, rimandiamo alla nostra recensione di Rampage - Furia Animale.