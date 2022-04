Sneakerentola, un nuovo trailer per il retelling moderno di Cenerentola targato Disney+

Manca sempre meno al debutto di Sneakerentola su Disney+, una nuova rivisitazione della fiaba di Cenerentola in chiave moderna e con protagonista un ragazzo. Ma vediamo insieme il nuovo trailer.

Era stato annunciato durante il Disney+ Day, quando ci è stato mostrato un primo trailer di Sneakerentola.

Si tratta del retelling di Cenerentola diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum ambientato a New York, con protagonista un ragazzo (Chosen Jacobs) e nel quale la proverbiale scarpetta ha un ruolo ancora più centrale...

Come si legge infatti nella sinossi ufficiale di Sneakerentola "El, un aspirante designer di sneaker del Queens lavora come magazziniere un un negozio di scarpe, tenendo nascosto il suo talento artistico. Scoppieranno però le scintille quando incontra Kira King, figlia del più grande produttore di scarpe di New York, e 'Principessa' di Manhattan. Con un piccolo aiuto da parte della sua migliore amica e un tocco di magia, El troverà il coraggio di allacciare le scarpe e sognare in grande".

Il film sembra aver sollevato già qualche polemica ancor prima di debuttare (Sneakerentola è stato definito razzista da alcuni utenti del web), ma si dovrà attendere il 13 maggio per scoprire quanto successo avrà il nuovo originale Disney+.

E voi, cosa ne pensate? Sneakerentola vi ispira? Fateci sapere nei commenti.