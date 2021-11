Sneakerentola, Disney+ reinventa la celebre fiaba in un nuovo film: ecco il trailer

E se Cenerentola fosse un ragazzo di New York con la passione per realizzare sneaker personalizzate? Il nuovo film di Disney+, Sneakerentola, si presenta con un primo trailer.

La piattaforma streaming Disney+ ci regalerà un'altra versione della fiaba di Cenerentola, una ancor più moderna e al passo coi tempi.

Durante il Disney+ Day è infatti stato annunciato Sneakerentola, un nuovo originale Disney+ che cambia completamente le carte in tavola.

Lasciate perdere le scarpette di cristallo e le zucche, i vestiti pomposi e l'aristocrazia francese. Quella è storia vecchia.

La nuova Cenerella è in realtà El (Chosen Jacobs), un ragazzo di colore di New York che sogna di diventare un designer di sneaker professionista. E il fortuito incontro con Kira King (Lexi Underwood) , la figlia della star di basket e magnate Darius King, potrebbe indirizzarlo proprio verso quella strada...

Ma allora chi sarà la sua fata madrina? E i topolini? E come e chi rivestirà il ruolo della matrigna?

La risposta a queste e molte altre domande le avrete a partire dal 18 febbraio 2022, quando Sneakerentola farà il suo debutto su Disney+.

Nel frattempo, se vi siete persi gli altri annunci della giornata, potete trovare tante notizie in merito sul nostro sito, come il trailer di Intrecci del Passato o il first look di Tiana.