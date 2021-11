Sneakerella, polemiche su Disney dopo l'uscita del trailer: 'È razzista'

Tranne il fatto, fanno notare in molti sui social, di cui riportiamo in calce solo alcuni dei tanti tweet, che tutto il cast sia afroamericano. Se si sbirciano le discussioni di tendenza su twitter infatti, si nota come tolte le fanpage e i post d'informazione che si limitano a rimbalzare il trailer, la maggior parte degli altri critichi fortemente l'operazione, definita "razzista" dai più - parola questa che capeggia in molti tweet. Da un lato, si critica la costante ipocrisia Disney in fatto di black washing , cioè di modificare il colore della pelle di personaggi storicamente bianchi non per reale interesse, ma per strizzare l'occhio alle minoranze e catturare così un ampio consenso politico. Dall'altro però, l'adattamento suonerebbe marcatamente razzista - dicono - perché creerebbe questo collegamento stereotipato fra afroamericani del ghetto e sneakers firmate, come se fossero interessati solo a quello. Il film esce su piattaforma il 17 febbraio 2022 . Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Già era la delusione, da parte del pubblico, di vedere la propria fame di trailer soddisfatta solo da questo teen drama pensato per ben altro tipo di spettatori - e non poter avere maggiori ragguagli, invece, sui prossimi prodotti a tema Star Wars. Ma come se non bastasse, è stato il contenuto del trailer a mandare i presenti, e il mondo dei social soprattutto, su tutte le furie .

Disney:

Hey let’s be diverse and make a movie with all black cast.

Also Disney: let’s hire white writers and a director and make the leads poor and obsessed with shoes and call it Sneakerella! 💀 — Mariam (@mimasdiaries) November 12, 2021

how does disney have the audacity to put out a black cinderella film called SNEAKERELLA, aint no way this shit aint racially motivated 🤨 bet you 100% the director is white too https://t.co/ot8PM1gdKN — aura // commissions open! (@AuraLink_) November 12, 2021

"If you're gonna make remakes at least make them different :/"



"Can we get some diversity"



Disney: I'll kill 2 birds with a stone, get this - Cinderella but with black people and sneakers — dayofpi (@dayofpi) November 12, 2021