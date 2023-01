Snakes on a Plane, l'honest trailer prende in giro il cult con Samuel L. Jackson

Snakes on a Plane non è certamente il miglior film girato da Samuel L. Jackson nel corso della sua prolifica e brillante carriera ma nel corso degli anni è diventato un titolo molto gettonato anche per l'inverosimiglianza della trama. Ora è stato realizzato un honest trailer che prende in giro l'ondata virale del film su internet.

Il video decostruisce la trama del film e ne rimarca l'assurdità. Grazie al web, con meme e versioni alternative bizzarre, il film è stato modificato con l'aggiunta di morti ridicole e dinamiche narrative improponibili. Ingredienti che gli hanno permesso di essere un considerato un titolo da riguardare sistematicamente, contribuendo al successo della colonna sonora dei Cobra Starship.



Snakes on a Plane racconta la storia di un assassino che cerca di eliminare un testimone scomodo e per ottenere ciò che vuole sparge terrore a bordo di un aereo riempiendolo di serpenti velenosi e molto aggressivi.

Nel cast del lungometraggio di David R. Ellis, oltre a Samuel L. Jackson - che ha risposto alle critiche contro gli attori Marvel affermando che anche i cinecomic sono film - troviamo Nathan Phillips, Rachel Blanchard, Julianna Margulies, Kenan Thompson ed Elsa Pataky.



Il pubblico ama alla follia il film proprio per l'assurdità della trama e delle sequenze in cui i serpenti attaccano e uccidono i passeggeri del volo.

Samuel L. Jackson non sognava di fare l'attore da bambino e probabilmente non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe girato un film come Snakes on a Plane.