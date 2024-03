Snakes on a Plane, la frase più iconica e presa in giro non doveva far parte del film!

Il cult diretto da David R. Ellis del 2006, Snakes on a Plane, è diventato popolare ancor prima della sua uscita grazie alla sua premessa narrativa, che lo ha trasformato in un vero e proprio fenomeno di internet: il film, infatti, vanta momenti veramente iconici, talmente iconici che vennero fatte delle riprese aggiuntive per enfatizzarli ulteriormente. Scopriamo quali!

Oggetto di numerose parodie, Snakes on a Plane ha suscitato così tanto interesse da costringere i produttori ad aggiungere cinque giorni extra di riprese portando il film da PG-13 ad uno classificato come R permettendo, così, di inserire una delle scene che sarebbero diventate iconiche e che avrebbero fatto della pellicola un vero e proprio cult. A proposito, voi lo sapevate che Snakes on a Plane è basato su una storia vera?

Tra le scene aggiuntive, infatti, c’è una famosissima frase del personaggio di Samuel L. Jackson: “Ne ho abbastanza di questi fo****i serpenti su questo fo****o aereo”, battuta che ha dato il via a numerosissime parodie nel corso degli anni e che è salita di diritto al decimo posto nella classifica de "Le 100 Migliori Battute di Film nel 2007".

Una frase, quella pronunciata da Samuel L. Jackson, che ha fatto effettivamente la fortuna del film e, in fin dei conti, un po’ anche dell’attore stesso! Riuscireste a immaginare uno Snakes on a Plane privo della sua scena più iconica? Noi, in tutta onestà, decisamente no! Qui, comunque, trovate la nostra recensione di Snakes on a Plane.

