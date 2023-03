Snakes on a Plane, il film cult con Samuel L Jackson è basato su una storia vera?

Lungi dall'essere un film da annali, Snakes on a Plane è in qualche modo diventato un fenomeno piuttosto singolare: il film con Samuel L. Jackson è ormai da ritenere un vero e proprio cult, grazie all'enorme quantità di meme e parodie di cui è stato inevitabilmente oggetto a causa della sua trama assurda... E basata su una storia vera!

Andiamoci piano, prima di tutto: non è mai accaduto che dei serpenti venissero introdotti volontariamente all'interno di un aereo allo scopo di eliminare un testimone scomodo, come il film ci racconta. La vicenda reale è decisamente meno affascinante, ma non per questo meno assurda: si tratta di un avvenimento risalente alla Seconda Guerra Mondiale e raccontato da un articolo di una rivista scientifica.

L'articolo, che raccontava la storia di alcuni serpenti velenosi (nella fattispecie dei Boiga irregularis, tipici dell'Indonesia) strisciati in qualche modo all'interno di alcuni aerei cargo, finì nel 1992 sotto gli occhi dello sceneggiatore David Dalessandro, che cominciò quindi a lavorare a uno script intitolato inizialmente Venom e ripetutamente rifiutato da numerose case di produzione, fino all'intervento di New Line Cinema. E voi, conoscevate l'assurda storia dei serpenti a bordo di un aereo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Snakes on a Plane.