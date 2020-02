Snake Eyes: sono ufficialmente terminate le riprese dello spin-off di G.I. Joe

Dopo aver mostrato un primo sguardo al suo Snake Eyes, il protagonista Henry Holding è tornato ad aggiornare i fan su Instagram per annunciare ufficialmente la fine delle riprese del film incentrato sul personaggio di G.I. Joe, atteso nelle sale per il prossimo autunno.

"Abbiamo concluso le riprese principali di Snake Eyes signore e signori" ha scritto l'attore, che ha postato in rete una foto del ciak finale con tanto di logo di Snake Eyes. "Che troupe fantastica che abbiamo avuto, a Vancouver e in Giappone, siete stati instancabili. Grazie per il vostro impegno, questo film stupirà tutti."

Diretto da Robert Schwentke su una sceneggiatura di Evan Spilitopoulos, il film racconterà la storia di origine di Snake Eyes, in cerca di vendetta nei confronti dell'uomo che ha ucciso suo padre. Oltre a Golding, la pellicola vede nel cast tra gli altri anche Steven Allerick nei panni del padre di Commando e Ursula Corbero nel ruolo di Baroness. Nel film sarà anche Samara Weaving, apparsa di recente in una clip ufficiale di Gun Akimbo.

Snake Eyes, lo ricordiamo, debutterà nelle sale italiane il prossimo 22 ottobre distribuito da Eagle Pictures. Che ve ne pare del progetto? Siete curiosi di vedere Snake Eyes sul grande schermo? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.