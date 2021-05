Snake Eyes, ecco il trailer dello spin-off di G.I. Joe con Henry Golding

G.I. Joe sta per tornare sotto i riflettori. Quest'estate sarà nei cinema Snake Eyes, spin-off con protagonista la star di The Gentlemen, Henry Golding, nei panni del guerriero ninja protagonista. Il film doveva essere distribuito nelle sale lo scorso anno ma alla fine è stato posticipato al luglio 2021 a causa della pandemia.

La scorsa settimana è stato annunciato che il primo attesissimo trailer ufficiale sarebbe stato mostrato durante gli MTV Movie & TV Awards nel 2021. Come promesso, il video è stato pubblicato in una pausa della cerimonia di premiazione e i fan hanno potuto vedere alcune delle sequenze action che caratterizzeranno il film. G.I. Joe è uno dei marchi più interessanti e famosi nella cultura pop.



Henry Golding interpreta il protagonista di Snake Eyes, uno dei personaggi più popolari dell'universo di G.I. Joe. Questo nuovo film di G.I. Joe sarà una ripartenza per il franchise, come ha dichiarato tempo fa lo stesso protagonista della pellicola, Henry Golding.

Il film fungerà da prequel per il personaggio, mostrando in che modo è diventato il guerriero forte e silenzioso che tutti conoscono e amano.

Nel film ci saranno anche Andrew Koji, Haruka Abe, Iko Uwais e Takehiro Hira. Samara Weaving apparirà nei panni di Scarlett, un altro personaggio molto popolare nel canone di G.I. Joe.



Scoprite le prime immagini di G.I. Joe con protagonisti Henry Golding e Samara Weaving.