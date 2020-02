Snake Eyes: ecco un primo sguardo allo spin-off di G.I. Joe

La saga di G.I Joe sta per tornare sul grande schermo con Snake Eyes, nuovo spin-off che vedrà come protagonista Henry Golding (Crazy & Rich) nei panni di uno dei personaggi più amati del franchise, di cui è stata finalmente pubblicato un primo sguardo ufficiale.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'attore ha approfittato del suo compleanno per pubblicare su Instagram un prima suggestiva immagine in bianco e nero di Snake Eyes, il quale viene mostrato di schiena mentre sale una scalinata. "Visto che è il mio compleanno e sto interpretato Snake Eyes... Ecco un primo sguardo" ha scritto Golding nel post.

Diretto da Robert Schwentke e scritto da Evan Spilitopoulos, il film vede nel cast anche Andrew Koji nei panni di Storm Shadow, Ursula Corbero in quelli The Baroness, Samara Weaving nel ruolo di Scarlett, Steven Allerick nei panni del padre di Commando, insieme a Peter Mensah, Takehiro Hira e Iko Uwais. Nel film, Snake Eyes proverà a diventare un membro dell'Arashikage Clan.

Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 23 ottobre, mentre non è ancora stata annunciata una data di uscita per l'Italia. Cosa ne pensate del progetto? Vi ha incuriosito questa prima foto ufficiale? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.