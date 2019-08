Snake Eyes: Henry Golding sarà il protagonista dello spin-off di G.I. Joe

Variety ha reso noto che la star di Crazy Rich Asians Henry Golding è in trattative per il ruolo da protagonista in Snake Eyes, lo spin-off della saga action di G.I. Joe targata Paramount, Skydance e AllSpark.

Terzo live-action basato sulla famosa linea di giocattoli della Hasbro e primo spin-off in attesa del secondo che vedrà tra i protagonisti Chuckles, il film sarà incentrato sull'origine del personaggio celebre per la sua maschera, la sua corazza nera e le sua abilità nelle arti da combattimento corpo a corpo. Nelle prime due pellicole il personaggio è stato interpretato da Ray Park.

La storia inizierà con il personaggio che proverà a diventare un membro dell'Arashikage Clan, un clan ninja di base in Giappone. Stando alla guida di "G.I. Joe vs Cobra", l'Arashikage ha agito nell'ombra per generazioni sviluppando una certa reputazione soprattuto per quanto riguarda la riuscita di operazioni al limite dell'impossibile.

Il film sarà diretto da Robert Schwentke (Der Hauptmann) su una sceneggiatura di Evan Spilitopoulos (La bella e la bestia, Il cacciatore e la regina di ghiaccio) e debutterà nelle sale il 16 ottobre 2020. Nel frattempo vi ricordiamo che G.I. Joe 3 è stato posticipato al 2021.

Vi convince Henry Golding nel ruolo di Snakey Eyes? Fatecelo sapere nei commenti.