Snake Eyes, Henry Golding pronto all'azione nella nuova immagine dello spinoff di G.I. Joe

È nuovamente grazie a Total Film che possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale dell'atteso Snake Eyes, reboot-spinoff del franchise di G.I. Joe che vede protagonista Henry Golding nei panni del samurai titolare, e nella foto proprio il personaggio è pronto a dare battaglia ai suoi agguerriti nemici.

Il film in questione racconta la storia di origine di Snake Eyes e la sua ricerca di vendetta nei confronti dell'uomo che ha ucciso suo padre. Durante la ricerca, il protagonista si reca in Giappone e si allena con l'antico clan ninja degli Arashikage. Il clan ha addestrato assassini nell'ombra per generazioni, usando l'inganno per guadagnarsi la reputazione di ninja, e si dice che i suoi uomini siano in grado di svolgere anche compiti impossibili.

Ancora prima di mostrare il primo trailer di Snake Eyes, lo ricordiamo, Paramount ha messo in cantiere un nuovo film di G.I. Joe che amplierà l'universo espanso. Lo stesso Henry Golding ha infatti confermato che il film sarà un rilancio completo del franchise cinematografico.



Nel cast di Snake Eyes: G.I. Joe Origins troveremo anche Samara Weaving, Ursula Cobrero de La casa di carta e Iko Uwais



Il film uscirà nelle sale americane il 23 luglio 2021. Vi piace la nuova immagine del film? Fateci sapere cosa ne pensati nei commenti in calce alla notizia.