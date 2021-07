Snake Eyes, ecco la "folle" preparazione del cast per i combattimenti ninja

A poche settimane dall'uscita nelle sale, Paramount Pictures ha pubblicato una nuova featurette ufficiale di Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini, reboot/spin-off della saga cinematografica ispirata ai celebri giocattoli Hasbro che vedrà Henry Golding nei panni del guerriero protagonista.

Questo nuovo filmato, che potete visionare all'interno della news, ci trasporta nel dietro le quinte degli "assurdi" allenamenti del cast sotto la supervisione del coordinatore dei combattimenti e del regista di seconda unità Kenji Tanigaki, fornendo anche un nuovo sguardo alle adrenaliniche scene d'azione del film.

In Snake Eyes, Henry Golding interpreta un uomo solitario e tenace che viene accolto da un antico clan giapponese di nome Arashikage dopo aver salvato la vita del loro erede. Arrivato in Giappone, Snake Eyes viene addestrato dal clan per diventare un maestro ninja, fornendogli anche qualcosa che desiderava da tempo: una casa. Ma quando i segreti del suo passato vengono a galla, l'onore e la fedeltà di Snake Eyes vengono messi a dura prova e rischiano di compromettere la fiducia di coloro che gli sono più vicini.

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 21 luglio, nello stesso giorno della presentazione in anteprima al San Diego Comic-Con 2021. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di Snake Eyes.