Snake Eyes: un epico duello in corsa nel nuovo video in anteprima esclusiva per Everyeye

Nel giorno in cui Snake Eyes G.I. Joe - Le Origini arriva finalmente nelle sale italiane, Everyeye è orgogliosa di presentarvi una nuova ed emozionante clip in esclusiva tratta dalla pellicola che funge sia da reboot che da spin-off per il franchise della Paramount Pictures. Nella clip un inseguimento mozzafiato con tanto di duello alle spade!

Nel filmato della durata di un minuto, vediamo i protagonisti della pellicola action alle prese con un inseguimento a tutta velocità su un'autostrada di notte mentre sono anche impegnati nell'affrontarsi in destrezza con le spade. La clip ha un alto tasso di adrenalina e mette subito in chiaro il tipo di azione e dinamismo che lo spettatore deve aspettare una volta entrato nella sala cinematografica. Sappiamo già che Paramount ha messo in cantiere un ulteriore film di G.I. Joe che amplierà questo universo in continua espansione. Henry Golding ha pure confermato che il nuovo film sarà un rilancio completo del franchise al cinema.

Snake Eyes G.I. Joe - Le Origini racconterà la storia di origini del personaggio principale cui il titolo fa riferimento, nonché la sua ricerca di vendetta nei confronti dell'uomo che ha ucciso suo padre. Durante la sua ricerca, il protagonista si reca in Giappone e si allena con l'antico clan ninja degli Arashikage. Il clan ha addestrato assassini nell'ombra per generazioni, usando l'inganno per guadagnarsi la reputazioni di ninja e si narra che i suoi uomini siano in grado di svolgere anche compiti ritenuti impossibili.

Oltre a Golding, nel cast di Snake Eyes ci saranno anche Samara Weaving, Ursula Cobrero de La casa di carta, e Iko Uwais. Il film esce oggi nelle sale italiane e nell'attesa potete recuperare il trailer finale di Snake Eyes G.I. Joe - Le Origini.