Snake Eyes, Andrew Koji sarà Storm Shadow nello spin-off di G.I. Joe

Dopo due lungometraggi tutt’altro che entusiasmanti, i giocattoli della Hasbro torneranno in sala con Snake Eyes, live action ispirato al brand cinematografico che prende spunto dalla saga per espanderne l’universo narrativo. È notizia recente l’annuncio della star che vestirà i panni di Storm Shadow, fratello di sangue e rivale del protagonista.

Alzi la mano chi non ha mai scartato almeno un blister degli indimenticabili G.I. Joe: ideati dalla Hasbro del lontano 1964, i soldatini snodabili tanto cari agli amanti degli accessori intercambiabili non hanno avuto grande fortuna sul grande schermo, ottenendo risultati non proprio incoraggianti.

Cercando di proporre una alternativa valida al terzo capitolo attualmente posticipato, Paramount e soci hanno annunciato Snake Eyes, primo spin-off della saga per il quale è stato ingaggiato l’attore che farà da avversario al protagonista Henry Golding.

Il suo nome è Andrew Koji, interprete noto perlopiù al pubblico televisivo, e sarà proprio lui a interpretare Storm Shadow, icona dell’universo di G.I. Joe.

Si tratta infatti dell’antagonista principale di Snake Eyes nonché fratello di sangue dell’eroe protagonista: legati da un destino comune, i due devono sempre confrontarsi nella consapevolezza di un legame compromettente, tanto da renderli i personaggi più stimolanti di questo canone narrativo.

Entrambi sono già apparsi nei due film di G.I. Joe – per l’occasione fu l’attore Byung-Hun Lee a interpretare Storm Shadow – ma non saranno gli unici a fare di nuovo la loro comparsa, dato che è stato annunciato anche il ritorno della Baronessa.

L’universo dei G.I. Joe proverà così a rimescolare le carte del suo passato cinematografico incerto; alla regia di Snake Eyes si presenterà Robert Shwentke (Divergent) con lo script di Evan Spiliotopoulos (la Bella e la Bestia) e l’uscita è prevista per un generico 2020.