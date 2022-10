Smile vince il weekend americano al box-office, ma la sorpresa è Ticket to Paradise

Numeri ancora molto bassi quelli del box-office americano, che senza un titolo appartenente a franchise (Marvel, DC, o vari) non riesce a sfondare come dovrebbe e a portare le stesse cifre pre-pandemia e soprattutto gente nelle sale. Smile ha vinto un weekend magro con 22 milioni di dollari che diventano 36 milioni a livello internazionale.

Per fare qualche paragone con qualche horror originale recente, a conferma del fatto che il pubblico vuole tornare al cinema per qualcosa di fresco, la partenza al box-office americano di Smile è superiore del 18% a Obbligo o Verità, del 55% a Hereditary e alla pari con The Black Phone.

La recensione entusiastica di Stephen King avrà sicuramente dato i suoi frutti, come sempre avviene nel caso degli horror elogiati dal grande scrittore, che spinge inevitabilmente il pubblico di genere a correre in sala. Ora, grazie a questi primissimi giorni di incassi, il film è già rientrato dei suoi costi di produzione. Non gli serve altro che doppiarli per coprire la promozione e il resto sarà tutto da mettersi in tasca.

La vera sorpresa del weekend è invece Ticket to Paradise, chiamato al difficile compito di riportare al cinema una determinata fascia di pubblico, un pubblico femminile considerato più anziano e affezionato alle commedie romantiche vecchio stile.

Ben prima del debutto in patria, previsto per il 21 ottobre, la commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney ha aggiunto 9,4 milioni di dollari in questa sessione e ha già accumulato 45,3 milioni di dollari in 59 mercati esteri, con un risultato superiore del 16% su The Lost City allo stesso punto.

Julia Roberts e George Clooney sono stati ben attenti dal tenersi lontani dalle commedie d'amore in questi anni, ma dopo aver letto la sceneggiatura di Ticket to Paradise e aver letto i nomi dei protagonisti sul copione: Georgia e Julian per l'appunto, non hanno potuto far a meno di accettare il progetto targato Universal Pictures. L'attrice di Pretty Woman ha poi sottolineato l'importanza e la fortuna di aver avuto al suo fianco, durante le riprese, Clooney e famiglia e di come l'abbiano salvata da solitudine e depressione.

Nelle restanti posizioni, aggiungono ulteriori incassi anche Don't Worry Darling e la riedizione di Avatar per cui James Cameron ha ringraziato i fan.