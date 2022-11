Smile, Top Gun, Stephen King e tanto altro: le novità Plaion Pictures per dicembre 22

Dopo aver annunciato l'acquisizione di Silent Night e Blood & Honey e tanti altri film in uscita prossimamente, Plaion Pictures ci comunica ora le novità home-video per il mese di dicembre 2022, che con le festività natalizie si preannuncia a dir poco ricchissimo.

Dal 5 dicembre arriva la Top Gun Superfan Edition, una pregiata edizione da collezione con 2 Steelbook e incredibili gadget che include sia Top Gun: Maverick - il film numero 1 del 2022, con oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale - sia l'originale Top Gun di Tony Scott, pietra miliare della cultura pop che ha contribuito a definire una generazione.

A seguire, dal 15 dicembre in DVD e in Edizione Limitata e numerata Blu-ray, gli amanti di Stephen King troveranno per la prima volta in un unico prestigioso cofanetto la trilogia di Grano rosso sangue, rimasterizzata in alta definizione e ricca di contenuti speciali esclusivi. Tre cult dell'horror incentrati sulla figura di bambini malvagi e misteriose creature lovecraftiane: Grano rosso sangue, diretto nel 1984 da Fritz Kiersch (Gor) e interpretato da Linda Hamilton (Terminator) e R.G. Armstrong (La macchina nera) ha dato via a un vero e proprio sotto-genere con oltre otto film tra sequel e remake. Grano rosso sangue II – Sacrificio finale (1992) porta la firma di David Price (Dr. Jekyll & Miss Hyde) e vede tra gli interpreti Christie Clark (Nightmare 2 – La rivincita); mentre Grano rosso sangue III – Urban Harvest (1995) è scritto da Matt Greenberg (Pet Sematary, Halloween H20), diretto James D.R. Hickox (Detention) e interpretato da Ron Melendez (American Horror Story).

Dal 22 dicembre arriva poi in DVD, Blu-ray e 4K UHD + Blu-ray Smile, l’horror psicologico con Sosie Bacon (Tredici, Omicidio a Easttown) diretto dall'esordiente Parker Finn divenuto un vero e proprio fenomeno al box office: nella storia, dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente, la dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.

Tra le novità, segnaliamo anche la versione steelbook 4K di Pulp Fiction, la nuova edizione 4K di 48 Ore, il cofanetto di Star Trek Discovery 4, Ennio e e il nuovo film di David Cronenberg Crimes of the Future, edito in DVD, bluray e 4K UHD.

