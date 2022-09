Smile, Stephen King elogia l'horror e la performance di Sosie Bacon

Uscirà al cinema domani il nuovo horror diretto da Parker Finn, Smile, prodotto da Paramount e Eagle Pictures. Un chiaro endorsement al film è arrivato nelle ultime ore da un fan d'eccezione: Stephen King. Lo scrittore è intervenuto su Twitter per dedicare un post all'horror di Finn, elogiando anche la protagonista.

King definisce Smile come "un buono e spaventoso film horror", sottolineando la performance della protagonista, Sosie Bacon, già apprezzata nel cast di Omicidio a Easttown.



Annunciato a metà 2020, Smile è scritto, diretto e prodotto da Parker Finn, al suo debutto in un lungometraggio. La produzione tuttavia non iniziò prima della fine del 2021, in parte a causa delle problematiche sorte a causa della pandemia di COVID-19.

Paramount ha costruito una particolare campagna marketing per pubblicizzare Smile, che sembra aver generato gli effetti desiderati, dato che il film risulta uno dei più attesi nelle sale in autunno.



La recensione positiva di Stephen King sui social non potrà che giovare alla reputazione del film. Smile racconta la storia della dottoressa Rose Cotter (Sosie Bacon), che dopo aver assistito ad un episodio traumatico che ha coinvolto una sua paziente viene perseguitata da inquietanti fenomeni. Assalita dal terrore, Rose dovrà confrontarsi con il proprio passato per sfuggire ad una nuova agghiacciante realtà.



Nel cast del film anche Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey, Kal Penn e Rob Morgan.

Scoprite il nuovissimo e sconvolgente trailer di Smile!