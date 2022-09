Smile: il nuovissimo trailer finale dell'horror con Sosie Bacon vi sconvolgerà!

Paramount Pictures ha diffuso in streaming un nuovo trailer finale di Smile, pellicola horror che attualmente sta facendo discutere per il suo alto grado di inquietezza, amplificata anche da una campagna marketing virale che sta centrando il suo obiettivo: suscitare vero orrore negli spettatori. La pellicola è attesa nelle nostre sale giovedì.

Una delle particolarità del film è che Smile vede protagonista Sosie Bacon, figlia di Kevin Bacon e Kyra Sedgwick, nota ai più per aver partecipato alla serie Netflix 13 Reasons Why. Di seguito la sinossi ufficiale della pellicola:

"Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà".

Mentre vi invitiamo a vedere il nuovo trailer finale di Smile, le prime reazioni alla pellicola horror in terra americana sono già arrivate da parte della critica e al momento si sono assestate su un punteggio complessivo di 79% su Rotten Tomatoes, evidenziando come il film sia particolarmente terrificante.

Inoltre, a far discutere e ad amplificare la portata mediatica del film è stata la campagna marketing di Smile, decisamente poco indicata se siete deboli di cuore. Nei giorni scorsi, infatti, molti spettatori hanno iniziato a notare che in ogni partita della Major League di Baseball c'era una persona seduta dietro la casa base che non si muoveva e che manteneva un sorriso inquietante, proprio come nel nuovo film. Ciascuna di queste persone ha continuato a recitare per la maggior parte delle partite, una persona è persino apparsa al Today Show seduta dietro Al Roker, indossando la maglietta "SMILE". Hanno fatto bene il loro lavoro perché le persone in tutto il Paese sono ufficialmente spaventate dalla loro presenza e ora sanno dell'uscita del film.

Smile uscirà il 29 settembre prossimo nelle nostre sale; se ancora non lo avete recuperato, ecco anche il trailer italiano di Smile.