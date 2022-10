Smile, Kevin Bacon celebra il successo dell'horror e della figlia Sosie:'È fantastica'

L'horror Smile è una delle grandi sorprese di questa stagione cinematografica e ha spopolato al botteghino, prendendosi la scena per tre settimane consecutive negli USA. Nelle ultime ore è arrivato il sostegno illustre di Kevin Bacon, che ha elogiato il film e si è complimentato con la figlia Sosie, protagonista del lungometraggio.

"È fantastica nel film. Fantastica. Non sapevamo che fosse davvero interessata a perseguire una qualsiasi carriera da attrice. Ma quando, poco più che ventenne, decise che questo era ciò che voleva fare, abbandonò il college e si trasferì a Los Angeles. E ha iniziato davvero facendo i passi giusti, battendo ogni sentiero possibile, facendo un provino dopo l'altra. Quando ha ottenuto questa parte e pur sapendo quanto duramente aveva lavorato e sapendo che era brava, quando ho visto il film sono rimasto davvero sorpreso, non solo da quanto fosse fantastica ma anche da quanto fosse difficile quel ruolo perché è una di quelle parti in cui non c'è uno stop. [...] È un film in cui il livello di stress è davvero elevato. Ero molto orgoglioso di lei, in un modo strano, abbiamo una tradizione horror nella nostra famiglia. Uno dei miei primi film è stato il primo Venerdì 13" ha dichiarato Bacon in un'intervista a The Hollywood Reporter sul film; Smile ha superato i 100 milioni di dollari al box-office mondiale!



Smile racconta la storia della dottoressa Rose Cotter (Bacon), che dopo aver assistito ad un episodio traumatico che ha coinvolto la sua paziente si ritrova perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Rose sarà costretta ad affrontare il suo passato per sopravvivere ad una realtà terrificante.



Se siete incuriositi dal film guardate il trailer di Smile, uno degli horror dell'anno.