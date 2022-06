Smile: l'inquietante trailer dell'horror con protagonista la figlia di Kevin Bacon

Eagle Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Smile, inquietante horror scritto e diretto da Parker Finn e che vede protagonista Sosie Bacon, figlia di Kevin Bacon e Kyra Sedgwick, nota ai più per aver partecipato alla serie Netflix 13 Reasons Why. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 29 settembre prossimo.

Di seguito potete leggere la sinossi completa: "Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà".

Oltre alla Bacon, nel cast troveremo anche Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey, Kal Penn e Rob Morgan. Come premessa, è molto semplice. Il trailer mostra anche il gore, la suspense e il mistero sufficienti ad attirare l'attenzione e a coinvolgerla. Anche i fan dell'horror sono già in fibrillazione sui social media.

"Non dormirò mai più, quindi questo è quanto", ha detto un utente su Twitter. Un altro l'ha definito "assolutamente terrificante". Alcuni si sono già arrabbiati in modo particolare: uno ha scritto: "Twitter per favore smetti di promuovere il film horror Smile sul mio feed, non posso sopportare un altro attacco di cuore".

È stato anche descritto come "l'unica minaccia a [Nope di Jordan Peele] per quello che potrebbe essere il miglior film horror dell'anno". Ma sono i momenti finali - che non vi spoileriamo qui se non avete ancora visto il trailer - che rimarranno a lungo nella memoria.

"L'ultima inquadratura del trailer di #SmileMovie è più spaventosa della metà dei film horror usciti negli ultimi anni", ha scritto un altro. Poi ancora: "Non ero del tutto convinto che fosse così spaventoso, ma quel colpo mi ha spiazzato". Uno spettatore ha persino detto di aver "dovuto chiamare la mamma in lacrime".

A proposito di Peele, avete già visto il trailer italiano di Nope?