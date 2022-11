Smile continua a incassare: è a più di 10 volte il suo budget!

Smile è diventato senza alcun dubbio il fenomeno horror di questa stagione, riconfermando la capacità di questo genere (quando premiato al botteghino) di moltiplicare all'infinito i guadagni a fronte di costi di produzione minimi. Al sesto weekend, con una tenuta ancora ottima, ha già decuplicato il budget!

Che il nuovo capitolo horror della saga – firmato da Parker Finn e prodotto da Paramount – fosse destinato a risultati del genere lo faceva presagire anche solo il suo clamoroso weekend di debutto, con il quale Smile era già rientrato del budget. Un'altra settimana solamente e anche i costi di promozione – la convenzione vuole un raddoppio rispetto ai 17 milioni che era costato – erano stati più che coperti. Ora, al suo sesto weekend, continua a fare strage.

Il film horror supera infatti la soglia dei 200 milioni di dollari in tutto il mondo, con 99,1 milioni incassati a livello nazionale e 103,8 milioni nei mercati internazionali, per un totale esatto di 202,9 milioni di dollari. Lievissimi cali e una tenuta pazzesca – al suo secondo weekend Smile era ancora primo – sono alla base di questo successo, segno normalmente che il passaparola sta funzionando. Parliamo della seconda miglior tenuta di sempre (-22%) per un film horror R-Rated.

Questo fine settimana ha aggiunto 5,1 milioni da 62 mercati esteri per un calo del 35%, complici anche i giorni successivi ad Halloween. Come ha ben intuito il Presidente Paramount Brian Robbins: "La spettacolare performance mondiale di Smile dimostra ciò che è veramente possibile quando si realizza una campagna di marketing brillante alla testa di un film horror di alto concetto realizzato magistralmente”.

Voi l’avete visto? Ditecelo nei commenti!