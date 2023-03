Smile, annunciato il sequel: Paramount continua a sorridere con l'horror rivelazione

Il successo stratosferico di Smile è stata una delle rivelazioni di un 2022 ricchissimo per l'industria, e Paramount ha deciso di premiare il progetto del regista Parker Finn con un sequel ufficiale.

Del resto 217 milioni di dollari incassati da un budget di 17 milioni - e per un film arrivato nelle sale all'ultimo minuto, dato che il piano originale prevedeva una release in streaming su Paramount+ - sono senza dubbio difficili da ignorare, e infatti oltre al sequel di Smile Finn si è anche assicurato un contratto multi-film con Paramount: si tratta del terzo grande affare nel mondo dell'horror, dopo quello di James Wan al passaggio con la Universal e soprattutto quello del giovane regista rivelazione Zach Creggers per la New Line.

Naturalmente, il primo film dell'accordo tra Paramount e Parker Finn dovrebbe essere proprio Smile 2, che però al momento non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Non ci sono neppure informazioni sulla trama, dunque rimanete sintonizzati per saperne di più. Nel frattempo, fateci sapere che cosa ne pensate del film originale: vi era piaciuto? Siete curiosi della direzione che potrebbe prendere il sequel? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Nel frattempo, se ve lo siete perso, vi segnaliamo che Smile è già disponibile in home video.