Smile 2, una star di White Lotus farà parte del cast dell'horror

Si arricchisce ulteriormente il cast del sequel dell'horror Smile, opera prima di Parker Finn basata sul suo corto del 2020 Laura Hasn't Slept. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto con il lungometraggio successivo al corto, Finn torna alla regia con questo nuovo capitolo cinematografico che proseguirà la trama del primo film.

È stato annunciato che Luke Gage, noto per il suo ruolo nella serie televisiva The White Lotus, si è unito ufficialmente al cast del film, distribuito da Paramount. Naomi Scott è la protagonista di Smile 2, che dovrebbe essere distribuito da Eagle Pictures.

Miglior horror al box-office del 2022, capace di incassare 217 milioni di dollari in tutto il mondo, Smile tornerà nelle sale il 18 ottobre con un nuovo capitolo.

Di recente, Luke Gage ha interpretato Lars Olmstead nella quinta stagione della serie tv Fargo ma è conosciuto anche per aver partecipato a parecchie produzioni famose come Euphoria e The White Lotus oltre alla serie thriller You.



A breve comparirà anche nell'atteso remake de Il duro del Road House, diretto da Doug Liman e in uscita a marzo, oltre alla serie Dead Boy Detectives e al thriller Companion, prodotto da New Line.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul sequel horror ma vi terremo aggiornati nel caso trapelassero novità.

Come anticipato, il film è atteso nelle sale in autunno e la produzione spera di replicare il successo del primo lungometraggio.

Se non l'avete ancora visto, leggete la recensione di Smile prima di recuperarlo su Paramount+.