Smile 2, una star del sequel ha vomitato per una scena: ecco cosa è successo

A distanza di circa un anno dall'annuncio di Smile 2, le riprese del sequel dell'horror diretto nel 2022 da Parker Finn si sono finalmente concluse.

Nel cast del film targato Paramount, la cui uscita è prevista per il 18 ottobre 2024, anche l'attore Lukas Gage, che in questi giorni è impegnato nella promozione di Road House: il giovane ha infatti partecipato al film diretto da Doug Liman e in uscita su Amazon Prime Video.

Intervenuto al programma "The Jess Cagle Show", Gage ha parlato anche della sua esperienza sul set di Smile 2, nonostante il suo timore di fare spoiler sulla trama del film, di cui sappiamo attualmente ben poco. Dopo aver garantito che chi ha amato il primo capitolo non potrà non apprezzarne il seguito, la star di The White Lotus ha raccontato un momento particolarmente "difficile" vissuto sul set dell'attesissimo lungometraggio horror: "È terrificante. Era la prima volta in cui mi trovavo su un set e provavo una paura così genuina. In verità, in una scena in particolare mi è venuto il mal di stomaco".

"Non pensavo che sarebbe successo. La situazione era così cruenta e disgustosa", ha proseguito Gage, raccontando di essersi dovuto allontanare dalla macchina da presa per vomitare. "È, giustamente, così spaventoso. Non sto mentendo. Non ho mai partecipato a qualcosa che mi terrorizzasse davvero. Anche la troupe aveva paura mentre stava girando, non so il perché. Parker Finn conosce quel genere davvero bene".

Impazienti di scoprire di quale scena stia parlando Lukas Gage e di poterla finalmente vedere sul grande schermo, vi lasciamo alla nostra recensione di Smile.

