Smile 2, la star del primo film smentisce: 'Non dovrei essere nel sequel'

La maledizione di Smile, film rivelazione di Parker Finn, proseguirà in un sequel firmato ancora una volta da Paramount: sebbene i nomi dei protagonisti siano già stati rivelati, l'intero cast non è stato reso noto come la trama su cui aleggiano numerose domande: il sequel sarà diretto o presenterà un altro punto di vista sulla misteriosa entità?

Abbiamo provato a indovinarlo attraverso i nomi coinvolti nel progetto: se Kyle Gallner tornerà in Smile 2 essendo forse lui stesso vittima della maledizione paranormale, potrebbe trattarsi dell'ultimo legame con il primo stile in quanto Kal Penn non farà parte del cast.

A confermarlo è stato lo stesso attore nel corso di un'intervista a Screen Rant: "Per quanto ne so, non sarò nel sequel. Ma se mi chiamassero accetterei - ha detto l'attore - quel film è stato fantastico, penso che sceneggiatura fosse fantastica. Quindi, come fan - ha sottolineato Penn - sono emozionato per il secondo film".

In Smile Kal Penn indossa i panni del dottore Morgan Desai, supervisore di Rose e quindi legato solo in parte all'inquietante vicenda che vede il personaggio di Sosie Bacon scivolare lentamente nella follia. Ma Desai è tra i personaggio chiave nell'ospedale in cui è iniziato tutto e un suo ritorno avrebbe potuto creare un importante collegamento al primo film.

A ogni modo Smile 2 ha già la sua protagonista che passa dal mondo incantato delle fiabe Disney a quello più oscuro creato da Parker Finn.