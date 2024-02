Smile 2, una star di Dream Scenario di Nicolas Cage entra nel cast del sequel

Dopo l’annuncio del sequel di Smile, entra a far parte del cast del film un’attrice co-star di Nicholas Cage in Dream Scenario.

Deadline riporta che Dyaln Gelula entrerà a far parte del cast di Smile 2. Accanto a lei Naomi Scott sarà la protagonista. Poi ci saranno anche Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt e Lukas Gage. Il film sarà scritto e diretto da Parker Finn, già regista del primo capitolo. La pellicola uscirà nei cinema americani il 18 ottobre 2024.

“Parker sa come tenere le persone sul filo del rasoio e siamo felici di poter continuare a spaventare il pubblico insieme", hanno dichiarato Michael Ireland e Daria Cercek della Paramount. Il CEO dell’azienda ha aggiunto: “Il successo di Smile è una testimonianza dell'unicità e della freschezza della regia di Parker, e siamo entusiasti che egli faccia della Paramount la sua casa”.

Parker Finn si è infatti aggiudicato un oneroso contratto con Paramount come conseguenza del grande successo di Smile, film horror arrivato nelle sale last-minute che incassato la bellezza di 217 milioni di dollari a fronte di un budget di “appena” 17 milioni di dollari. La pellicola è stata apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, registrando rispettivamente indici di gradimento del 79% e del 77% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Nel frattempo, una star del primo film ha confermato che non sarà in Smile 2.