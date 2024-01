Smile 2, anche il protagonista del primo film tornerà nel sequel!

L'inquietante maledizione di Smile proseguirà nel sequel dell'horror rivelazione firmato Paramount: un'entità maligna che passa di corpo in corpo e miete vittime tornerà sul grande schermo insieme a un volto amato del primo film!

La protagonista di Smile 2 sarà Naomi Scott: il volto principale delle vicende del primo film è stata l'attrice Sosie Bacon nel ruolo di Rose e se ricordate gli ultimi minuti di Smile conoscete già il suo destino.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler!

Rose si rifugia nella sua casa d'infanzia con l'obiettivo di morire da sola tra le grinfie dell'entità maligna e spezzare così maledizione. Peccato però che il suo sacrificio sia visto da Joel di Kyle Gallner, anticipando così la sua condanna. Smile termina qui ma il ritorno di Gallner in Smile 2 potrebbe fare chiarezza sulla maledizione soprannaturale: se Joel ha visto Rose morire, dunque, non c'è scampo per il ragazzo che diventerà l'unico spettatore di terrificanti avvenimenti.

Smile 2 potrebbe vedere proprio Joel passare la maledizione al personaggio principale interpretato da Scott. In caso contrario, la sopravvivenza di Joel potrebbe rivelarsi utile per mettere la parola fine alla maledizione.

La trama di Smile 2 non è stata ancora rivelata, ma abbiamo una data di uscita: il sequel dell'horror rivelazione di Paramount arriverà nelle sale il prossimo 18 ottobre 2024! Nell'attesa potete recuperare la nostra recensione di Smile.