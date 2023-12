Smile 2: Naomi Scott di Aladdin sarà la protagonista del sequel

Il sequel di Smile, fenomeno horror targato Paramount, ha trovato la sua protagonista in Naomi Scott, interprete di Jasmine nel remake live-action di Aladdin del 2019.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Parker Finn, che si occuperà anche dalla regia: non sono stati rivelati dettagli sulla trama e, al momento della stesura dell'articolo, non sono note neppure le informazioni riguardanti il ruolo che interpreterà Naomi Scott in Smile 2, dunque per ulteriori novità l'appuntamento è rimandato a data da destinarsi.

L'originale Smile è stato un successo travolgente lo scorso anno dopo che la Paramount ha fatto la mossa intelligente di distribuirlo nei cinema anziché su Paramount+, vincendo alla grande la scommessa: il film ha incassato 217 milioni di dollari in tutto il mondo, con un seguito messo rapidamente in fase di sviluppo. La storia del capitolo originale ruotava attorno ad una psichiatra che, dopo aver assistito a un incidente inquietante che coinvolgeva una paziente, si convince sempre più di essere minacciata da un'entità misteriosa.

La data d'uscita di Smile 2 è fissata al 18 ottobre 2024. Prossimamente, Naomi Scott sarà vista al fianco di Kit Harington in Eternal Return, il primo film sotto la sua etichetta di produzione New Name Entertainment, e reciterà anche nel nuovo film della A24 diretto da David Michôd Wizards!, nel ruolo della protagonista femminile al fianco di Pete Davidson e Orlando Bloom.