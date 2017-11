Smetto quando voglio - Ad Honorem: uno sguardo al dietro le quinte del film

01 Distribution ha diffuso una nuova clip ufficiale di, terzo capitolo della fortunata saga co-scritta e diretta da

La clip ci mostra da vicino il dietro le quinte della lavorazione della pellicola, sequel di Smetto quando voglio (2014) e Smetto quando voglio - Masterclass (2017).

La storia vede Pietro Zinni in carcere insieme a tutta la banda. Tuttavia la loro permanenza dietro le sbarre sarà breve perché in circolazione c'è Walter Mercurio e solo la Banda è in grado di sconfiggerlo, questa volta aiutati dal nemico storico, Murena, col quale dovranno cercare d'evadere da Rebibbia.

Il cast comprende Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino e Neri Marcorè.

La data d’uscita nelle sale italiane è fissata per il 30 novembre 2017. Su queste pagine trovate anche il trailer e il poster ufficiale.