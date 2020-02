Smentito il rumor che vorrebbe Henry Cavill come nuovo Wolverine in Captain Marvel 2

Nella giornata di ieri è diventato virale un rumor secondo il quale Henry Cavill avrebbe interpretato Wolverine in Captain Marvel 2, nuovo film del Marvel Cinematic Universe entrato ufficialmente in produzione qualche giorno fa.

Tuttavia, ComicBook.com ha appreso e riportato che al momento Cavill non è stato contattato per nessun ruolo, men che meno quello del mutante artigliato, e soprattutto che la sceneggiatura di Captain Marvel 2 non è ancora stata completata, dunque è impossibile che i Marvel Studios stiano già pensando al casting.

A gettare ulteriori secchiate d'acqua alla doccia gelata che questa notizia rappresenta per i fan del rumor, c'è anche l'agenda di produzione di Cavill da considerare: al momento la star sta girando gli episodi della seconda stagione di The Witcher, fortunata serie televisiva prodotta e distribuita da Netflix, e oltre a quelli ha anche diversi altri progetti in cantiere, come ad esempio Enola Holmes.

Impegnarsi con un progetto Marvel, specialmente nei panni di un personaggio importante come quello di Wolverine, richiederebbe un contratto di più film e quindi tempo libero a disposizione, cosa che Cavill coi suoi impegni per The Witcher (che ricordiamo dovrebbe proseguire per diverse stagioni) semplicemente non ha.

Per quanto riguarda Captain Marvel 2, il film non ha ancora né un titolo né una data di uscita, ma sappiamo che dovrebbe far parte della Fase 5 del MCU. Naturalmente, qualora la smentita di ComicBook dovesse essere a sua volta smentita da altre testate più autorevoli, vi aggiorneremo con la prontezza di sempre.