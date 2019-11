Lo 'Smart Hulk' e altri segreti sugli effetti visivi di Avengers: Endgame

Una delle battute più divertenti di Avengers: Endgame è pronunciata da Mark Ruffalo, ovvero Hulk, che quando viene incoraggiato a distruggere violentemente delle cose risponde impassibile qualcosa come: "Mi sembra gratuito, ma cosa importa". Il team degli effetti visivi ha ovviamente molti meriti nella resa del personaggio.

Lo "smart Hulk" di Mark Ruffalo, protagonista anche di una concept art con una scena eliminata, appare così naturale nei movimenti che viene difficile pensare che si tratti di animazioni in motion capture. "L'ultima cosa che vuoi fare è creare un personaggio che non trasmette emozioni" afferma la produttrice Marvel Victoria Alonso, che ha supervisionato il lavoro sugli effetti dello studio dal primo Iron Man del 2008. "Un effetto digitale deve seguire un personaggio. Le esibizioni dei nostri attori guidano sempre i nostri effetti visivi."

Il produttore esecutivo Louis D'Esposito concorda: "Il personaggio verrà sempre al primo posto". Cita l'esempio di Josh Brolin, che in Avengers: Infinity War ha trasformato il malvagio Thanos in un personaggio poliedrico, che "ha continuato a scatenare il caos in Endgame".

"Abbiamo preso molto di ciò che abbiamo appreso da Thanos e l'abbiamo applicato a Hulk", spiega il supervisore agli effetti visivi Dan DeLeeuw, che ha guidato il suo team alla nomination agli Oscar per Infinity War. "Il sole non è mai tramontato in questo spettacolo" continua DeLeeuw parlando di Weta Digital. "Abbiamo avuto equipaggi al lavorano per tutto il giorno, dalla Nuova Zelanda a Maui."

La scena della battaglia finale, racconta ancora Dan DeLeeuw, è stata girata su un palco di circa 30 metri per 15, inclinando la macchina da presa verso l'alto o verso il basso, a seconda dei casi, per dare la giusta profondità di campo, e senza avere tutti gli attori contemporaneamente. "Avengers: Endgame ci ha offerto la possibilità di sfruttare tutto ciò che abbiamo imparato prima. Se non ci fosse stato Infinity War, non sarebbe stato possibile."

