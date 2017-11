Smallfoot - il mio amico delle nevi: ecco il primo trailer in italiano!

Dopo l'arrivo del primo poster, la Warner Bros. Pictures ha diramato in rete il primo trailer per la prossima pellicola d'animazione dello studio, Smallfoot - il mio amico delle nevi . Potete trovarlo, anche in italiano, in questa notizia.

Smallfoot rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l’esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato, il tutto in una briosa storia sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.

Da noi arriverà ad ottobre 2018.