Smallfoot, ecco la canzone originale "Finally Free" eseguita da Niall Horan e Zendaya

È stato rilasciato quest'oggi online il video ufficiale della canzone "Finally Free" eseguita da Niall Horan e Zendaya e scritta come parte della OST originale di Smallfoot, film d'animazione targato Warner Bros Pictures che vede tra i doppiatori inglesi anche Channing Tatum (Kingsman - Il cerchio d'oro, The Hateful Eight).

Smallfoot rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l’esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato, il tutto in una briosa storia sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.



Karey Kirkpatrick è un mestierante esperto nel settore animazione, avendo anche contribuito alla scrittura delle sceneggiatura di James e la Pesca Gigante di Henry Selick e Galline Fuga, titoli molto amati e di enorme successo critico e commerciale.



Smallfoot, come dicevamo, ha un cast di doppiatori originali di tutto rispetto, che vede oltre ai già citati Tatum e Zendaya anche la stessa Zendaya, James Corden, Common, LeBron James, Gina Rodriguez, Danny DeVito, Yara Shahidi, Ely Henry e Jimmy Tatro.