Small Things Like These, saranno Cillian Murphy e Ciarán Hinds i protagonisti del film!

In attesa di Oppenheimer con Cillian Murphy, nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, arriva la notizia di un altro film che vede protagonista lo stesso attore: Things Like These.

Adattamento dell'omonimo romanzo di Claire Keegan del 2020, Things Like These ripercorrerà la vita di Bill Furlong (interpretato da Cillian Murphy), un padre amorevole che si ritroverà ad avere a che fare con numerosi segreti del convento di città. La svolta inquietante e ricca di tensione arriverà quando Bill verrà a sapere di segreti anche sul suo conto, rendendo così la storia ancora più complessa e irresistibilmente avvincente.

Insieme a Cillian Murphy ci sarà anche Ciarán Hinds, rinomato e amato attore irlandese. Hinds prenderà parte alla seconda stagione di Gli Anelli del Potere, insieme a Tanya Moodie e Rory Kinnear. Inoltre, pare che anche Emily Watson si unirà al cast di Things Like These (quest'ultima sarà la protagonista della miniserie Too Close).

Della stessa autrice, Claire Keegan, si ricordano altri titoli come Foster, The Quiet Girl (anche in questo caso ne è stato fatto un adattamento cinematografico, diretto da Colm Bairéad). Things Like These invece verrà diretto da Tim Mielants.

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Oppenheimer.