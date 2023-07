Small Soldiers, il fan film immagina un epico reboot moderno del cult di Joe Dante

I giocattoli di Small Soldiers sono tornati in azione venticinque anni dopo il film diretto da Joe Dante, con un fan film che immagina come potrebbe essere la versione contemporanea dell'opera a tecnica mista cult degli anni '90. Intitolato Small Soldiers: War for the Nekron, il fan film è stato creato da Comadran Studios.

Nel video che trovate all'interno di questa news potete assistere ad un'ipotetica versione odierna del film del 1998, che racconta le vicende del giocattolo Chip Hazard, doppiato da Tommy Lee Jones, che dichiara guerra ad Archer (Frank Langella) e ai suoi Gorgonauti, action figure posti sul mercato da una multinazionale militare.



Nel video potrete vedere un negozio di giocattoli trasformato in una zona di guerra, dopo che l'action figure Space Elite Ray Razor si libera dalla propria confezione per neutralizzare la minaccia Necronite, action figure simili ad alieni.

Razor convoca il suo esercito d'élite spaziale, tra cui il piromanie Prick Pyro e il Death Bullet armato di pistola per dare la caccia alle pacifiche creature.



Un vero e proprio sequel di Small Soldiers - che uscì nel periodo delle prime avventure di Toy Story - sinora non si è mai concretizzato.

Grande successo al box-office, con 87 milioni di dollari d'incasso a fronte di un budget da 40 milioni, Small Soldiers includeva nel cast Kirsten Dunst - che l'anno scorso ha ufficializzato il matrimonio con Jesse Plemons - Gregory Smith, Jay Mohr e Phil Hartman, con le voci di Tommy Lee Jones, Frank Langella, Harry Shearer, Jim Brown e Bruce Dern.