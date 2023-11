Sly, che ruolo ha avuto Sylvester Stallone nella serie tv Netflix?

Sylvester Stallone si racconta per Sly, il documentario sull'attore idolo dei film action firmato niente di meno da Thom Zimny che sa il fatto suo quando si parla di biografie televisive. Stallone ha sempre abbracciato il mondo del cinema a tutto tondo e da più angolazioni: ma quale sarà il suo ruolo in Sly?

Sceneggiatore e regista per tutti i film della saga di Rocky (lo sapevate che in Sly verranno svelate le origini del nome Rocky Balboa?) e I mercenari, produttore per la trilogia di Creed, produttore esecutivo anche per la serie Paramount Tulsa King. Insomma Sylvester Stallone ne ha fatto di cinema. Eppure per Sly, l'attore ha deciso di fare un passo indietro e lasciare Zimny completamente libero di seguire la propria direzione: "Mi ha davvero dato la libertà di creare una storia - ha detto il regista a Collider - ed è stato un grande onore perché lo rispetto così profondamente come sceneggiatore, come montatore e regista, eppure mi ha dato tutto lo spazio necessario per raccontare questa storia".

Stallone, dunque, è stato davanti la macchina da presa a raccontare la sua incredibile vita dalle saghe che lo hanno consacrato come divo di Hollywood quali Rambo e Rocky fino al reality The Family Stallone all'ex rivalità con Arnold Schwarzenegger che appare persino nel trailer di Sly!