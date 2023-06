Sly, il documentario Netflix sulla vita di Sylvester Stallone si presenta in un trailer

Dopo la pubblicazione del trailer di Arnold (dedicato ad Arnold Schwarzenegger), arriva il turno di Sylvester Stallone: Netflix, infatti, racconterà la storia del celebre attore, sceneggiatore, regista e produttore in un documentario intitolato Sly.

"Per quasi 50 anni Sylvester Stallone ha intrattenuto milioni di persone con personaggio iconici e franchise di successo, da Rocky a Rambo a I mercenari. Questo documentario retrospettivo offre uno sguardo intimo sull'attore-sceneggiatore-regista-produttore candidato all'Oscar, mettendo in parallelo la sua ispirata storia 'perdente' coi personaggi indelebili da lui interpretati".

"Ho rimpianti? Diavolo, sì, ne ho eccome di rimpianti" esordisce Stallone nella clip. "Cos'è più salutare? Vivere nell'illusione che puoi essere grande o avere l'opportunità di esserlo per poi scoprire che in realtà sei un fallimento?". A dirigere il documentario è Thom Zimny, mentre i produttori esecutivi sono Bill Zanker, Sam Delcanto, Braden Aftergood, Jon Beyer, Tom Forman, Jenny Daly e lo stesso Sylvester Stallone. Tra i coproduttori, invece, figurano Maren Domzalski e Adrienne Gerard.

Al momento l'attore è impegnato in un reality sulla sua famiglia realizzato per Paramount+ e su I mercenari 4 - Expendables, a cui si aggiunge la seconda stagione di Tulsa King (che fa parte della sua casa di produzione Balboa). Assisteremo forse al proseguimento della saga che la reso celebre? In un'altra occasione, infatti, Sylvester Stallone ha svelato le sue idee per Rocky 7, ma il sequel da lui immaginato non ha mai visto la luce. Il primo capito del franchise vinse tre Premi Oscar, incassò 225 milioni di dollari in tutto il mondo e rimase indelebilmente impresso nell'immaginario collettivo.

La data d'uscita di Sly è ancora ignota, ma debutterà su Netflix nel novembre 2023.