Slumberland: nuovo trailer per il film natalizio di Netflix con protagonista Jason Momoa

Dopo l'anteprima di Slumberland a TUDUM, in questi minuti Netflix ha presentato un nuovo trailer ufficiale per l'atteso film natalizio interpretato dalla star di Game of Thrones, Justice League e Dune Jason Momoa.

Il film racconta la storia di una ragazzina di nome Nemo (interpretata da Marlow Barkley) che, l'improvvisa scomparsa di suo padre Peter (interpretato da Kyle Chandler) nel Pacifico nord-occidentale, è costretta ad andare a vivere in città con suo zio Phillip (interpretato da Chris O'Dowd), ben intenzionato ma essenzialmente e profondamente incapace di gestirla. La sua nuova scuola e la sua nuova routine sono impegnative, ma un giorno la protagonista scopre una mappa segreta del fantastico mondo di Slumberland, il mondo dei sogni: con l'aiuto di un eccentrico fuorilegge di nome Flip (interpretato da Jason Momoa), Nemo imparerà a viaggiare nella dimensione onirica sfuggendo ai mostruosi incubi che la popolano, nella speranza di rincontrare il padre perduto.

Oltre a Jason Momoa e agli altri già citati nel precedente paragrafo, il cast di Slumberland include anche Marlow Barkley, Weruche Opia, India de Beaufort e Humberly González. Il film è diretto da Francis Lawrence, conosciuto per aver diretto tre film della saga di Hunger Games e il prequel in uscita The Ballad of Songbirds and Snakes.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. La data d'uscita di Slumberland è fissata al 18 novembre, in esclusiva per tutti gli abbonati a Netflix.