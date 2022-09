Slumberland, anteprima da TUDUM: nuovo sguardo al film Netflix con Jason Momoa

L' evento TUDUM ha offerto al vasto pubblico della piattaforma streaming Netflix novità esclusive, immagini inedite, trailer, e interviste con i principali attori e autori. Tra i vari progetti c'è anche Slumberland,che ha già un trailer ufficiale,mentre una nuova clip è stata appena rilasciata.

Nella nuovo estratto appena pubblicata Flip (Jason Momoa) spiega alla giovane Nemo (Marlow Barkley) le 3 regole fondamentali da dover seguire per evitare la prigione in questo fantastico mondo onirico chiamato Slumberland, affermando: " Vi rinchiuderanno e butteranno via la chiave, condannati a marcire in una squallida cella per l'eternità, finché non cesserete di esistere del tutto. Quindi mimetizzatevi".

Dopo la scomparsa del padre nel Pacifico nord-occidentale, la ragazza parte per un viaggio alla sua ricerca, sperando nella mano di Flip, che dalle prime immagini del film, appare come un fuorilegge ibrido tra umano e mostruoso, con corna lunghe e cappello stravagante, ma disposto ad aiutare la sua nuova piccola amica.

Tratto dall'iconica storia per ragazzi Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay, la pellicola in uscita in concomitanza con il Giorno del Ringraziamento americano e diretta da Francis Lawrence vede nel cast la presenza di: Kyle Chandler nel ruolo di Peter, il padre di Nemo; Chris O'Dowd nel ruolo dello zio Phillip, buono ma profondamente goffo; India de Beaufort; Humberly González di Ginny & Georgia e Weruche Opia di I May Destroy You.