Slumber: il nuovo horror si mostra in una clip in esclusiva per Everyeye

La paralisi del sonno, detta anche paralisi ipnagogica, è un disturbo del sonno che deter- mina, in chi ne soffre l’impossibilità di muoversi; di questo parla Slumber , nuovo horror in arrivo in sala l'1 febbraio prossimo.Il film si mostra in una nuova clip in esclusiva per, nel frattempo scopriamo la sua sinossi ufficiale. Alice ( Maggie Q ) è una specialista dei disturbi del sonno, una donna estremamente razionale, perseguitata, però, dal trauma di aver assistito alla misteriosa morte notturna del fratello minore. Un giorno, presso il suo studio arriva un’intera famiglia i cui membri sono tutti afflitti da strani disturbi durante la notte.Alice diagnostica a uno dei bambini la “paralisi del sonno”, un fenomeno reale e molto comune in tutto il mondo che porta chi ne soffre a vivere, da svegli, i propri incubi. Durante il sonno ci si ritrova all’improvviso svegli e coscienti, ma come paralizzati e con la sensazione di una minacciosa presenza estranea che incombe o che, addirittura, cerca di fare del male. Nel tentativo di aiutare questa famiglia, Alice si trova costretta ad abbandonare il ragionamento scientifico e ad accettare che dietro agli incubi dei suoi pazienti ci sia qualcosa di non spiegabile razionalmente.Per sconfiggere questa misteriosa entità, la donna dovrà affrontare anche i propri demoni... e voi siete pronti a seguirla?